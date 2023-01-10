Орловская прокуратура проверяет жалобы жильцов дома по улице Тургенева на отсутствие воды

В Орле по поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина проводится проверка жалоб жителей многоквартирного дома №4 по улице Тургенева на ненадлежащее водоснабжение. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Ранее "Комсомолка" писала, что проблемы с подачей воды в доме начались в декабре прошлого года. В настоящее время воды нет в трех подъездах дома. По словам нашей читательницы, в управляющей компании Советского района жильцам пообещали наладить подачу воды еще в прошлом году, но после визита специалистов ситуация к лучшему не изменилась. Теперь в ситуации будет разбираться прокуратура.

- Прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства в сфере ЖКХ, будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы организации водоснабжения указанного дома и содержания сетей, - сообщили в ведомстве.

По результатам проверки будут приняты прокурорского реагирования. Вопрос восстановления прав граждан поставлен прокурором области на контроль.