Фото: Ольга Супонева

Жильцы двухэтажки в центре Орла две недели живут без воды. Проблемы с подачей воды начались в декабре прошлого года.

Об этом в своем видеообращении рассказали собственники квартир дома №4 по улице Тургенева. По словам жильцов, управляющая компания игнорирует их звонки. Решить проблему не пытаются и мэр с губернатором, к которым орловцы обращались уже не раз.

В настоящее время воды нет в трех подъездах дома. От неудобств страдают не только собственники квартир, среди которых есть многодетные семьи, но и расположенные по этому адресу предприятия. По словам нашей читательницы, в управляющей компании Советского района жильцам пообещали наладить подачу воды еще в прошлом году, но после визита специалистов ситуация к лучшему не изменилась.

Оказалось, что причиной отключения стал прорыв трубы. По заверениям мэрии Орла, сегодня управляющая компания совместно с МУПП ВКХ "Орелводоканал" будут проводить работы по замене поврежденного участка трубы.

Наша редакция продолжит следить за развитием ситуации.