Орловских участников СВО освободят от транспортного налога

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В Орловской области участники специальной военной операции будут освобождены от транспортного налога. Соответствующее решение было принято 2 декабря в ходе заседания Орловского областного Совета народных депутатов.

Проект закона «О транспортном налоге» получил положительное заключение губернатора Орловской области Андрея Клычкова и был принят сразу в двух чтениях. Он также согласован с региональным Управлением федеральной налоговой службой.

Как ранее уже сообщала "Комсомолка", семьи мобилизованных орловцев могут освободить и от оплаты пени за просроченные платежи по ЖКХ. Мера поддержки направлена на смягчение долговой нагрузки по оплате коммунальных услуг.

Также семьям мобилизованных дополнительно выделят по 50 тысяч рублей. Средства частично выделены из расходов на премии чиновников.