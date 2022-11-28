Семьи мобилизованных орловцев могут освободить от оплаты пеней за просроченные платежи по ЖКХ

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Семьи мобилизованных орловцев могут освободить от оплаты пени за просроченные платежи по ЖКХ. Мера поддержки направлена на смягчение долговой нагрузки по оплате коммунальных услуг.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, областной департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения направил обращения в предприятия коммунального комплекса региона с целью рассмотрения возможности реструктуризации образовавшейся задолженности (не начисления пеней, неустоек, штрафов).

В свою очередь коммунальные предприятия региона готовы рассмотреть возможность предоставления рассрочки оплаты при непосредственном обращении членов семей мобилизованных.