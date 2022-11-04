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В Орловской области семьям мобилизованных дополнительно выделят по 50 тысяч рублей. Средства частично выделены из расходов на премии чиновников.

Об этом в в социальных сетях рассказал губернатор Андрей Клычков 3 ноября.

– Пройдя этап первичного формирования потребностей наших ребят, мы приняли решение о дополнительном выделении 50 тысяч рублей семьям мобилизованных, - написал глава области.

Напомним, минимальное денежное довольствие военнослужащих составит 195 тысяч рублей, согласно указу президента. На федеральном уровне дополнительно действует единовременная выплата в размере 195 тысяч.