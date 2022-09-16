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В Орле задержали бывшего замгендиректора ТТП. Его подозревают в мошенничестве.

Следственные органы продолжают расследование уголовного дела по факту хищения 300 тысяч рублей. Напомним, по версии следствия бывший исполняющий обязанности директора ТТП вступил в сговор с предпринимателем, вместе они похитили 300 тысяч рублей.

– В ходе проведения следственных действий следователями был задержан заместитель генерального директора МУП «Трамвайно – троллейбусное предприятие» города Орла, который на момент совершения преступления исполнял обязанности генерального директора предприятия, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

В скором времени мужчине изберут меру пресечения. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия.

Также «КП» сообщала, что против чиновников горадминистрации возбуждено дело по факту превышения должностных полномочий. Как показала проверка, должностные лица согласовали лизинг автобусов для предприятия, зная, что оно в долгах и не в состоянии платить за услуги, а потом мэрия сама же выделила миллионы для оплаты этих услуг.