В Орле раскрыт сговор о хищении денег в ТТП

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В Орле возбуждено уголовное дело о хищении денег на муниципальном трамвайно-троллейбусном предприятии. По версии следствия, бывший исполняющий обязанности директора ТТП вступил в сговор с предпринимателем, вместе они похитили крупную сумму.

По предварительно установленной информации, между экс-руководителем транспортного МУПа и предпринимателем был заключен договор на техобслуживание и ремонт транспорта, принадлежащего предприятию. Деньги ТТП получило под отчет, однако по факту, ремонт десяти автобусов выполнялся силами самих сотрудников предприятия. Но при этом акты выполненных работ были подписаны, деньги предпринимателю перечислены.

- В результате совершения указанных противоправных действий похищены денежные средства в крупном размере в сумме 300 тысяч рублей, принадлежащие МУП ТТП Орла. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело возбуждено по постановлению прокуратуры Орловской области, - сообщил "КП" Александр Коргин, официальный представитель СУ СК РФ по Орловской области.

Также возбуждено дело против чиновников горадминистрации по факту превышения должностных полномочий. Как показала проверка, должностные лица согласовали лизинг автобусов для предприятия, зная, что оно в долгах и не в состоянии платить за услуги, а потом мэрия сама же выделила миллионы для оплаты этих услуг.

Как ранее писала "КП", орловцы записали обращение к Бастрыкину с просьбой обратить внимание на плачевную ситуацию, в которой оказался городской электротранспорт. Глава российского следкома взял ситуацию на контроль.

"КП" также будет следить за ее развитием.