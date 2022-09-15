После проверок в ТТП Орла возбуждено уголовное дело против чиновников мэрии

Дело возбуждено о превышении должностных полномочий Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле проверка на ТТП привела к возбуждению сразу нескольких уголовных дел. Первое из них, о мошенничестве, завели по факту хищения денег в крупном размере, фигурантами его стали экс-директор МУПа и предприниматель. Второе коснулось чиновников городской администрации: по версии следствия, их действия в отношении трамвайно-троллейбусного предприятия были неправомерными.

- Предварительно установлено, что должностные лица из числа сотрудников администрации города Орла приняли решение о согласовании приобретения автобусов марки "ПАЗ Vector NEXT" в количестве 20 единиц. В дальнейшем ввиду отсутствия у МУП «ТТП» собственных денежных средств, для погашения имеющихся задолженностей, в том числе по лизинговым платежам, должностными лицами администрации необоснованно выделены денежные средства на погашение лизинговых платежей за приобретенные автобусы в размере не менее 8 миллионов рублей, - сообщили "КП" в регуправлении СК России.

В следкоме отмечают, что в администрации заранее знали о финансовой несостоятельности ТТП, о кредиторской задолженности и невозможности платить за услуги лизинга. Однако все равно согласовали услугу.

Дело возбуждено по статье 286 УК РФ: превышение должностных полномочий.

"КП" следит за развитием ситуации.