Орловский "Титаник" планируют достроить к 2024 году

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Многопрофильный медицинский центр в Орле, прозванный в народе "Титаником", планируют достроить к 2024 году. Объект прошел гоэскпретизу.

Об этом сообщает департамента здравоохренения Орловской области. Уже в ближайшее время будет объявлен аукцион по поиску подрядной фирмы, которая возьмется за строительство. И, если строители уложатся в график, осенью 2024 года медицинский центр больницы Семашко откроют.

- В октябре-ноябре начнется поиск подрядчика для завершения строительства. Многопрофильный центр рассчитан на 350 коек. Ожидается, что ежегодно в нем будут лечить около 12 тысяч пациентов, - рассказали в депздраве региона.

Согласно смете, стоимость объекта составляет 6,5 миллиарда рублей. В основном, эти средства пойдут на закупку оборудования.

«Титаник» на бульваре Победы начали строить в областной столице еще в 2007 году, но стройка оказалась заморожена и обросла уголовными делами. Губернатор Андрей Клычков предложил решить проблему на федеральном уровне, в прошлом году на объекте побывал Михаил Мишустин. Средства для завершения строительства удалось найти: выделение средств а поддержал Совет Федерации.

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