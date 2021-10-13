Михаил Мишустин побывал в Орловском многопрофильном центре. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

13 октября в Орел прибыл премьер-министр Михаил Мишустин. Одной из первых точек его рабочего визита стал Многопрофильный медицинский центр Орловской областной клинической больницы, известной в городе как «Титаник».

По информации пресс-службы Правительства Орловской области, Михаил Мишустин дал поручение завершить в кратчайшие сроки строительство, начатое в 2007 году.

- После утверждения проектно-сметной документации мы предусмотрим соответствующее финансирование, связанное, в том числе, с функциональным наполнением данного медицинского центра. С учетом пандемии сформулируем конкретные поручения, которые позволят оснастить больницу самым современным оборудованием. Надеюсь на концентрацию усилий региона, Минздрава и наших коллег из Минстроя, - сообщил Михаил Мишустин.