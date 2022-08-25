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В Орловскую область прибыло почти 107 тысяч вакцин от гриппа. Препарат в ближайшее время распределят между медучреждениями.

О прибытии вакцины «СОВИГРИПП» на Орловщину рассказали в пресс-службе правительства региона. Показатель иммунизации должен достичь 60% от числа населения Орловской области. В последнем эпидемическом сезоне заболевания гриппом зарегистрированы у тех, кто не сделал прививку.

В регионе продолжается и вакцинация от COVID-19. В ближайшее время Орловщина получит 20 тысяч назальных вакцин от коронавируса. Заболеваемость вирусом растет. За последние сутки в Орловской области выявили 174 случая и еще 43 человека положили в больницы.