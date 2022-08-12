В Орловскую область направят 20 тысяч назальных вакцин от коронавируса

Фото: Ольга Супонева

Об усилении работы медучреждений Орловщины по вакцинации от коронавирусной инфекции рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев в программе «Готов ответить» на телеканале «Первый областной».

Профильные департаменты, органы местного самоуправления и больницы возобновили работу по защите орловцев от коронавируса при помощи вакцинации. Сейчас в области обязательная иммунизация сохраняется для людей старшего возраста и тех, у кого есть хронические заболевания. Должны обязательно прививаться те, кто работает в образовании, здравоохранении, торговле, а также сотрудники коммунальных служб.

Для всех групп населения в регионе есть вакцина. Орловская область подала заявку на 20 тысяч доз назальной вакцины. Это аналог обычной, за исключением способа ввода – укол делать не придется.

Пока повсеместно масочный режим вводить не будут. Однако рост заболеваемости коронавирусом налицо: только за последние сутки инфекцию подхватили 148 орловцев.