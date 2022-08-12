Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье12 августа 2022 10:00

Роспотребнадзор рекомендует вернуть масочный режим в больницы и соцучреждения Орловской области

Повсеместного возвращения масок пока что не планируется
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В больницы и социальные учреждения Орловской области может вернуться масочный режим. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев. О ситуации с ковидом и масочном режиме глава ведомства рассказал в прямом эфире местного телеканала «Первый областной».

По словам Румянцева, повсеместное введение масочного режима пока что не требуется, но ряд ограничений все-таки соблюдать стоит, исходя из текущей ситуации с распространением коронавируса на Орловщине

. -Мы будем рекомендовать соблюдать масочный режим в учреждениях здравоохранения. Кроме того, следует ввести масочный режим в учреждениях социальной защиты, в закрытых учреждениях, - заявил Александр Румянцев.

Отметим, что в регионе за последнее время ситуация с заболеваемостью коронавирусом тревожная: число заражений за сутки перевалило за сотню, продолжают регистрировать смертельные случаи.