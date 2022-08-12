Роспотребнадзор рекомендует вернуть масочный режим в больницы и соцучреждения Орловской области

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В больницы и социальные учреждения Орловской области может вернуться масочный режим. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев. О ситуации с ковидом и масочном режиме глава ведомства рассказал в прямом эфире местного телеканала «Первый областной».

По словам Румянцева, повсеместное введение масочного режима пока что не требуется, но ряд ограничений все-таки соблюдать стоит, исходя из текущей ситуации с распространением коронавируса на Орловщине

. -Мы будем рекомендовать соблюдать масочный режим в учреждениях здравоохранения. Кроме того, следует ввести масочный режим в учреждениях социальной защиты, в закрытых учреждениях, - заявил Александр Румянцев.

Отметим, что в регионе за последнее время ситуация с заболеваемостью коронавирусом тревожная: число заражений за сутки перевалило за сотню, продолжают регистрировать смертельные случаи.