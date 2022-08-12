Фото: Ольга Супонева/Архив "КП"

В Орловской области выявили 148 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 45 человек.

Данные о распространении инфекции на 12 августа в регионе предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев достигло отметки 115 665. Из них 148 – за последние сутки.

Закрытых больничных за время пандемии 112 728, а за последние 24 часа – 45. Госпитализированы в больницы 18 человек.

За сутки никто не умер. За время пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 1 936 человек в Орловской области.