Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

В Орловской области выявили 174 случая COVID-19 за сутки. Выздоровели 135 человек.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в Орловской области предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число заразившихся достигло отметки 117 559. Из них 174 – за последние сутки.

Всего вылечились от вируса 113 893 человека. За последние 24 часа в регионе 135 закрытых больничных по ковиду.

В больницы пришлось госпитализировать 43 орловца. За последние сутки никто не умер. Общее число жертв коронавирусной инфекции в Орловской области с начала пандемии несколько дней держится на отметке 1 939.