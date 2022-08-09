В Орле заведующего аттракционами отправили под домашний арест. Ранее его задержали следственные органы.

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заведующему аттракционами городского парка. Он подозревается в преступлении по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Напомним, 6 августа 17-летняя орловчанка решила прокатиться на аттракционе «Орбита» и вылетела с него. Она получила травмы, несовместимые с жизнью. Врачам жизнь девушки спасти не удалось. Расследование уголовного дела находится под контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина.