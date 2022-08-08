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Происшествия8 августа 2022 6:49

Александр Бастрыкин взял под контроль уголовное дело о смерти подростка после катания на аттракционе в Орле

Трагедия случилась 6 августа на аттракционе «Орбита»
Сергей Силаев
Фото: Архив"КП"

Фото: Архив"КП"

Александр Бастрыкин взял под контроль уголовное дело о смерти подростка после катания на аттракционе в Орле. Трагедия случилась 6 августа на аттракционе «Орбита».

Ранее региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Невыполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

– Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Юдину П.И. доложить о ходе расследования уголовного дела, а также поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что молодые люди коротали выходной день в горсаду и решили прокатиться на каруселях. В какой-то момент девушка вылетела из кресла аттракциона "Орбита" и упала прямо на асфальт. Ее увезли в больницу, но медикам не удалось спасти молодую девушку.