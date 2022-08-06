В Орле 17-летняя девушка погибла, упав с аттракциона

Девушка погибла, вылетев из кресла "Орбиты"

В Орле 17-летняя девушка погибла, вылетев с аттракциона. Трагедия произошла 6 августа в городском парке культуры.

Молодые люди коротали выходной день в горсаду, решили прокатиться на каруселях. Что именно произошло, еще предстоит выяснить правоохранительным органам, но в какой-то момент девушка вылетела из кресла аттракциона "Орбита" и упала прямо на асфальт. Очевидцы вызвали скорую, покалечившуюся несовершеннолетнюю увезли в больницу, но медики не смогли спасти ее жизнь. Девушка скончалась в больнице.

- Прокуратурой Орловской области проводится проверка законности действий (бездействия) должностных лиц контролирующих органов и органов власти, в чью компетенцию входят вопросы организации безопасного досуга граждан, включая детей, в общественных местах, - прокомментировала ситуацию "Комсомолке" Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.

Карусели в горпарке Орла, как и сама его территория, давно уже требуют обновления, когда гуляешь тут, ощущение складывается, что переносишься в 90-е.

"Всегда этого боялся. Их давно пора закрыть, там очень легко вылететь", "Были с дочкой там в мае 2022. Как в фильме ужасов. Просто жесть, все старое, разбитое скрипит и визжит. Неужели Орел не заслужил нормальный парк атракционов?!" - обсуждают люди парк в соцсетях.

Речь о том, что парк аттракционов приведут в порядок, ведется уже давно, но дело с мертвой точки не движется.