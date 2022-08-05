С праздником, город Орел! Фото: Ольга СУПОНЕВА

Сегодня Орел отмечает День города. 5 августа 2022 празднуется сразу две даты: это 456-я годовщина со дня его основания, а также 79-я годовщина с момента освобождения города от врага во время Великой Отечественной войны.

Жителей и гостей сегодня ждет праздничная программа. В городе откроется фестиваль цветов, состоится конное шоу, на главной площади пройдет несколько выступлений, а в парке Победы развернется фестиваль русского гостеприимства. Завершится празднование салютом, который запустят из двух точек: от места слияния Оки и Орлика, а также с площади в Северном районе рядом с КДЦ "Металлург".

С подробной афишей событий можно познакомиться здесь. Какие улицы закрыты для парковки и проезда из-за праздничных мероприятий - здесь.

С праздником, город Орел!