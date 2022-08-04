Из-за празднования Дня города в Орле вводится ограничение движения

В Орле 4 и 5 августа вводятся ограничения проезда и стоянки Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле из-за празднования Дня города вводится ограничение движения. Публикуем список закрытых участков, которые 4 и 5 августа 2022 будут закрыты для проезда.

Празднования начнутся уже в четверг, 4 августа, поэтому ограничения уже начали действовать. В мэрии рассказали, на каких улицах вводятся временные запреты. Припарковаться нельзя с 00.00 до 19.00 в районе памятника Лескову и сквера Маяковского, а также по Воскресенскому переулку от Комсомольской до Карачевской. С 00.00 и до 23.00 действует запрет стоянки по улицам Горького от площади Ленина до Пионерской улицы, а также по улице и площади Ленина на участке от Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора.

Движение 4 августа закрыто на следующих участках: с 17.00 до 19.00 по Карачевской от 1-й Посадской до Гостиной, с 17.30 до 23.00 на участке улицы Пролетарская гора между домом №7 и театром им. Тургенева.

Ограничены проезд и стоянка будут в сам день города, 5 августа. Запрет на парковку вводится в центре: с полуночи и до полуночи припарковаться не выйдет на Салтыкова-Щедрина от ул Полесской до ул Пионерской, Горького от Брестской до Красноармейской, Ленина от Салтыкова-Щедрина до Горького, Пролетарская гора от площади Ленина до дома №1.

Также в течение всего дня 5 августа, с полуночи до полуночи, будет действовать запрет на парковку в районе парка Победы: на участке от улицы Зои Космодемьянской до входа в парк.

С 00.00 до 12.00 запрет на парковку вводится на улице Пушкина от Красного моста до пересечения с улицей 4-й Курской, на Московской от Красного моста до Степана Радина, на площади Мира от пересечения с улицей Степана Разина и улицей Московской до Пушкина.

С 00.00 до 17.00 запрещена стоянка в почтовом Переулке от улицы Ленина до подвесного моста и возле подвесного моста.

Проезд закрыт 5 августа будет по следующим адресам. По улице Салтыкова-Щедрина от Полесской до Пионерской, Горького от Брестской до Красноармейской, и по Пролетарской горе во временные промежутки с 10.30 до 13.00 и с 19.00 до полуночи.

В районе сквера Танкистов по улице Пушкина на участке от Красного моста до пересечения с улицей 4-й Курской, по Московской от Красного моста до улицы Революции, площади Мира от пересечения улиц Степана Разина и улицы Московской до Пушкина с 9.30 до 12.00.

Также весь день 5 августа, с полуночи до полуночи, будет закрыт проезд в районе парка Победы от улицы Зои Космодемьянской до входа в парк.

Афишу событий, которые пройдут в празднование 456-й годовщины со дня основания Орла, читайте здесь.