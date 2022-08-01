Фото: Иван МАКЕЕВ Фото: Архив "КП"

На День города Орла дадут салют больше чем из двух тысяч залпов высотой 250 метров. Фейерверк запустят 5 августа в 22.00.

Салют в честь 456-летия Орла продлится 10 минут. Он будет состоять из 2120 залпов, а высота достигнет 100-250 метров.

- Большой фейерверк включит в себя световые формы и этюды красного, зеленого, синего и серебряного цветов. «Пионы», «георгины», «пальмы», «астры» и «хризантемы» составят праздничный ночной «букет». А в финале по небу разольется золотая ниспадающая парча, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Также салют дадут в Северном районе. Он начнется также в десять вечера, он будет не таким масштабным: парковый фейерверк запустят от КДЦ "Металлург", его составят 700 залпов, они взмоют на высоту в 50 метров.

Афишу событий на День города читайте здесь.