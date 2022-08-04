Экс-глава Орловского института МВД Синенко возглавил Академию управления МВД России

Сергей Синенко (второй слева) покинул пост главы Орловского юридического института МВД. Фото: орюи.мвд.рф

Покинул пост глава Орловского юридического института МВД Сергей Синенко. Теперь уже экс-руководитель полицейского вуза пошел на повышение: он возглавил Академия управления МВД России.

Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

- Указом Президента Российской Федерации от 29 июля 2022 года генерал-майор полиции Сергей Синенко назначен на должность начальника Академии управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, - сообщили в Орловском институте МВД им. Лукьянова.

Сергей Синенко стоял у руля полицейского вуза в Орле практически 10 лет. За последнее время в ОрЮИ произошло несколько к ряду криминальных историй: курсантка-иностранка убила сокурсника, высокопоставленными полицейскими не проводились, но оплачивались занятия, заведующую складом заподозрили в краже продуктов у курсантов.