Сотрудницу института МВД в Орле подозревают в похищении продуктов со склада

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Под уголовное преследование попала заведующая складом Орловского юридического института МВД им. Лукьянова. Сотрудницу полицейского вуза подозревают в краже продуктов со склада, предназначавшихся для курсантов.

Фигуранткой дела о растрате стала не только завскладом, но и другие сотрудницы вуза. По версии следствия, на рабочем месте женщины организовали нехитрую схему обогащения: забирали часть продуктов, которые должны были попасть на стол к курсантам института, сбывали их, а деньги клали себе в карман. В СК говорят об ущербе в 433 тысячи рублей.

- По версии следствия, подозреваемая, являясь материально-ответственным лицом, в период с ноября 2021 по июль 2022 года совместно с лицами из числа сотрудников Орловского юридического института МВД России им. В.В.Лукьянова совершила хищение вверенных ей продуктов питания со складов учебного заведения, предназначенных для курсантов, причинив материальный ущерб в крупном размере, - рассказали в СУ СК РФ по Орловской области.

Пока следователи устанавливают все детали преступной схемы, в областном УМВД назначили проверку. В ведомстве рассказали, что пресечь действия нечистой на руку полицейской удалось сотрудникам службу собственной безопасности. Результатов

– При подтверждении вины, женщина будет привлечена к ответственности в установленном законом порядке, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Орловской области.