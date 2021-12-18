Против начальника орловского УГИБДД возбуждено дело о мошенничестве

На начальника орловского УГИБДД и его двоих подчиненных возбуждено дело о мошенничестве Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уголовные дела о мошенничестве возбуждены в Орловской области против начальника УГИБДД Александра Коршунова и двоих его подчиненных. Фигурантами уголовного разбирательства полицейские стали после проверки, которую провели сотрудники регионального ФСБ.

Об этом сообщает следком региона.

- Предварительно установлено, что указанные должностные лица с 2017 по 2021 годы, занимая должности доцентов по совместительству одной из кафедр «ОрЮИ МВД им. В.В. Лукьянова», ввели руководство данного высшего учебного заведения в заблуждение и в нарушение должностных инструкций не проводили все виды учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием, получая при этом денежное довольствие, - рассказал "Комсомолке" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас идут выемки документов, допросы, словом, следователи продолжают работу. Дело при этом квалифицируется по третьей части уголовной статьи о мошенничестве: мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.

"КП" следит за дальнейшим ходом расследования.