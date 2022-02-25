Клычкову представили нового прокурора Орловской области Тимошина

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Андрею Клычкову представили нового прокурора Орловской области Алексея Тимошина. Он назначен новым главой надзорного ведомства по поручению Генпрокурора РФ Игоря Краснова.

25 февраля в обладминистрации состоялась встреча губернатора и прокурора, также участие в ней принял начальник управления кадров Генеральной прокуратуры РФ Валерий Войнов.

Как сообщает пресс-служба областного Правительства, на встрече речь шла о социально-экономическом развитии Орловщины, реализации национальных проектов, защите прав населения, соблюдения закона.

Алексей Тимошин назначен прокурором Орловской области 17 февраля. Он сменил на посту Владислава Малкина, уехавшего во Владимирскую область. Во время руководства прокуратурой Малкина в регионе были возбуждены громкие уголовные дела, фигурантами которых стали первые лица региона. Накануне, 24 февраля, Малкина представили в должности прокурора Владимирской области.

Тимошин - коренной орловец. Ранее, с ноября 2020 года, он занимал пост первого зама прокурора области.