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Общество11 февраля 2022 9:45

Совфед поддержал кандидатуру Алексея Тимошина на пост прокурора Орловской области

Владислав Малкин покидает регион, он возглавит надзорное ведомство во Владимирской области
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Совет Федерации одобрил кандидатуру Тимошина на должность прокурора Орловской области

Совет Федерации одобрил кандидатуру Тимошина на должность прокурора Орловской области

Прокурором Орловской области станет Алексей Тимошин. Он сменит на посту Владислава Малкина, который покидает регион и займет пост главы надзорного ведомства во Владимирской области.

Как рассказал сенатор от Орловской области Василий Иконников, Совфед одобрил кандидатуру Алексея Тимошина в качестве нового руководителя орловской прокуратуры. Сенатор также добавил, что кандидатуру Малкина на пост главы владимирской прокуратуры выдвинул Владимир Путин.

Алексей Тимошин - уроженец Орловской области. В настоящее время он занимает должность первого заместителя прокурора. В системе правосудия он работает с 2004 года, трудился в суде, в органах прокуратуры.

Владислав Малкин возглавлял прокуратуру Орловской области с 2020 года, сменив на посту Ивана Полуэктова. При Малкине в Орле было возбуждено большое количество резонансных уголовных дел, фигурнатами которых стали первые лица области и города: бывший глава депздрава Иван Залогин, мэр Орла Юрий Парахин.