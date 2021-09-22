Мэру Орла Юрию Парахину предъявлено обвинение по уголовному делу

Мэру Орла Парахину предъявлено обвинение по уголовному делу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Мэру Орла Юрию Парахину предъявлено обвинение. На завершающей стадии находится расследование уголовного дела по 3 части 285 статьи УК РФ: "Злоупотребление должностными полномочиями".

Об этом сообщили в областной прокуратуре. Уголовное дело на бывшего главу Орловского района, а ныне мэра, было возбуждено из-за нецелевого расходования бюджетных денег. По версии следствия, за казенный счет Парахин вместо ремонта сельских дорог проложил асфальт к своему дому.

- При координирующей роли прокуратуры Юрию Парахину следствием предъявлено обвинение. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Помимо этого уголовного разбирательства мэру Орла могут грозить и другие проблемы с законом. Прокуратура и налоговая сейчас ведут проверку фактов дробления бизнеса, организациями, аффилированными Парахину.

Редакция "КП-Орел" следит за развитием ситуации.