Дело об убийстве студента в Орловском институте МВД дошло до суда

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орле осудят слушательницу Орловского юридического института МВД, подозреваемую в убийстве сокурсника. Молодого человека обнаружили мертвым в общежитии летом 2021 года, по версии следствия девушка расправилась с ним из неприязни.

Новость о кровавой расправе в общежитии полицейского вуза шокировала орловцев в июне прошлого года. Конфликт, закончившийся драматически, произошел между двумя иностранными слушателями курса института. После того, как молодой мужчина, приехавший в Орел из Афганистана, был найден мертвым, предполагаемую подозреваемую в его убийстве полицейским пришлось буквально ловить в Москве. Студентка хотела покинуть пределы страны, но все же была задержана. Следком тогда возбудил уголовное дело об убийстве, сейчас его расследование завершено.

- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.