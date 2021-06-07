Убила из-за неприязни: в Орловском юридическом институте МВД обнаружено тело студента

Тело студента нашли в здании вуза

В Орловском юридическом институте МВД им. Лукьянова 7 июня обнаружено тело студента. Подозреваемая в кровавой расправе задержана полицейскими.

Само ЧП случилось накануне, 6 июня. Молодой мужчина, приехавший учиться в Россию из Афганистана, являлся слушателем курса по подготовке кадров для иностранных вузов. Вместе с ним на курсе училась его соотечественница. Вечером в воскресенье между учащимися произошел конфликт в общежитии. Ссора оказалась настолько серьезной, что девушка схватилась за нож и набросилась на своего оппонента. Раны оказались смертельными. Бездыханное тело мужчины было обнаружено сегодня. Сама нападавшая скрылась с места преступления, но полиции удалось перехватить ее в Москве.

Региональный следком завел уголовное дело по 105 статье УК РФ "Убийство".

- Слушатель будет отчислена из учебного заведения, а ее руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили "КП" в Пресс-центре МВД России.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося ЧП.