В Орле задержали подозреваемую в убийстве студента института МВД

Подозреваемая в убийстве задержана полицией Фото: Архив "КП"

В Орле полицейские задержали подозреваемую в убийстве студента юридического института МВД. Смертельную рану девушка нанесла ему из-за личной неприязни.

Кровавый инцидент произошел накануне в общежитии полицейского вуза. Молодой мужчина, выходец из Афганистана, являлся слушателем курса по подготовке кадров для зарубежных стран. 6 июня он поссорился со своей пассией, его соотечественницей и однокурсницей. Конфликт довел до того, что девушка схватилась за нож. Раны оказались смертельными, тело убитого было обнаружено сегодня, 7 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Подозреваемую полицейские задержали.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Слушатель будет отчислена из учебного заведения, а ее руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили "КП" в Пресс-центре МВД России.