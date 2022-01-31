Губернатор попросил жителей Орловской области не ходить в рестораны и ТЦ

Орловский губернатор попросил жителей региона не ходить по ресторанам и ТЦ Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловский губернатор Андрей Клычков попросил жителей региона не ходить в рестораны, торговые центры и другие общественные места. Просьбу воздержаться глава области адресовал орловцам из-за рекордного роста заболеваемости ковидом.

В социальный сетях Клычков опубликовал пост с просьбой переждать очередную волну пандемии.

- Я понимаю, все мы устали от давления COVID-19, понимаю, что хочется поскорее вернуться к привычной жизни. Но пока ситуация не позволяет. Друзья! Очень прошу воздержаться от походов в торговые центры, рестораны и другие общественные места, - написал Андрей Клычков.

Губернатор написал также, что не хочется вводить локдаун и другие жесткие ограничения и попросил орловцев какая нагрузка сейчас легла на врачей.

- Своим безответственным поведением мы ограничиваем возможности здравоохранения, забираем время у тех, кто в нем нуждается. Новый штамм сместил нагрузку на поликлиническое звено, которое практически перешло в круглосуточный режим работы, медики трудятся на износ, - отметил Клычков.

В Орловской области уже которые сутки наблюдается серьезный прирост заболевших коронавирусом. Так, регион побил антирекорд, когда заразилось сразу более 500 человек. В настоящее время отменены массовые мероприятия, часть школ учится в дистанционном режиме.