Когда школы Орловской области вернутся с удаленки: график выхода на учебу

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Оперативный штаб принял решение о том, когда школы Орловской области вернутся с удаленки к обычному режиму работы. Для учебных организаций в разных районах разнятся и даты. Публикуем график выхода школ Орловской области с дистанционного обучения в 2022 году.

Часть школ вернется к очной форме обучения с 31 января, другие же учащиеся просидят на дистанционке и первую неделю февраля. Полный график опубликовал в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

Все школы Орла останутся на дистанционном форме обучения до 7 февраля.

31 января, то есть в грядущий понедельник, вернутся в классы учащиеся школ Мценского, Кромского, Дмитровского районов, Орловского района, Красниковская школа Знаменского района, а также Орловская СОШ в Ливенском районе, Совхозная в Малоархангельском, школы №1 и №2 поселка Нарышкино. Отмечается, что с 31 января вернутся с дистанта и учреждения, которые подчиняются Департаменту образования.

С 1 февраля к очной форме обучения вернутся 8 школ Малоархангельского района, школа №3 и гимназия в городе Болхове, Змиевский лицей, Глазуновская СОШ, в Свердловском районе Змиевская и Богодуховская школы, в Урицком - Богдановская.

Со 2 февраля следующие школы снова примут учеников: в Болховском районе №2 и Струковская, в Ливнах №2, в Должанском районе Быстринская, в Ливенском районе Здоровецкая, а также Троснянская СОШ, Залегощенская и Ломовецкая Залегощенского района.

С 3 февраля вернутся с дистанта школа № 4 города Ливны, Ржанопольская ООШ Залегощенского района, Сосковская СОШ, Больше-Сотниковская школа Урицкого района, Хвощевская сош Ливенского района.

С 4 февраля удаленное обучение закончится у школьников из Гнездиловской СОШ Болховского района, Моховской, Березовской и Сетушинской школ Залегощенского района.

К обычному формату обучения с 5 февраля вернутся коллективы и ученики гимназии Ливен, а также Краснозоренской средней общеобразовательной школы.

Хотынецкая СОШ выйдет с удаленки с 8 февраля.

Также в регионе принято решение о том, что если в школах ухудшится обстановка с заболеваемостью, они снова смогут уйти на удаленный формат обучения на неделю. Техникумы, колледжи и другие средние образовательные организации на удаленку не переводят, студенты продолжают посещать занятия.