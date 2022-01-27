В Орловской области вновь ввели запрет на массовые мероприятия Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области ввели запрет на массовые мероприятия до 28 февраля 2022. Решение принял оперативный штаб из-за рост заболеваемости коронавирусом.

Помимо того, что в регионе все больше заболевших коронавирусной инфекцией (за сутки побит антирекорд - сразу у 419 орловцев подтвердился диагноз covid-19), растет и заболеваемость ОРВИ, гриппом. Поэтому массоывые мероприятия решено запретить до конца зимы. Исключение - спортивные события, правда проводить их будут без участия зрителей.

- С 29 января по 28 февраля 2022 года в регионе запрещено проведение всех массовых мероприятий, включая массовые мероприятия с количеством участников менее 500 человек, в том числе концерты, спектакли, конгрессы, за исключением проведение физкультурных и спортивных мероприятий без участия зрителей, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.