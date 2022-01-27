В Орловской области 27 января зафиксирован рекорд по заражениям коронавирусом

Фото: сайт "стопкоронавирус.рф"

В Орловской области 27 января зафиксирован очередной рекорд по заражениям коронавирусом. Заболело 419 человек, выздоровело 82, умерло 2 пациента. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в Орловской области зафиксирован очередной рекорд по числу заражений коронавирусом – 419 человек заболело. Всего в регионе коронавирусом переболело 75 777 пациентов.

Выздоровело за 24 часа 82 человека. Общее количество победивших болезнь в регионе – 68 263.

Количество госпитализаций – 126. За сутки не удалось спасти 2 человек. Общее количество жертв коронавируса в Орловской области – 1 608.