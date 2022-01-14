В Орле продолжается вакцинация иностранных студентов от коронавируса Фото: Архив "КП"

В Орловской области вакцинировано 1 072 иностранных студента. Об этом рассказали на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции.

Орловские вузы продолжают прививать иностранных студентов. Часть из них приезжает в Россию уже привитыми. В студенческой поликлинике ОГУ имени И.С. Тургенева вакцинацию прошли 226 иностранцев. Это студенты ОГУ, ОГАУ, ОГУЭТ и ОГИК. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В ОГУ имени И.С. Тургенева вакцинировано 854 человека. В Орловском ГАУ имени Н. В. Парахина учатся 354 иностранных студента. Сейчас из них в регионе находится 239 человек, привито 215. В ОГИИК из 4 студентов очной формы обучения привито 3 человека. В сумме 1 072 человека из других стран, обучающихся на очной форме обучения, привиты.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что штамм «омикрон» в Орловскую область завезли иностранные студенты. Их изолировали. Ожидается, что из-за новой разновидности инфекции заболеваемость поднимется уже на следующей неделе.