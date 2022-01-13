Штамм "Омикрон" в Орловскую область завезли иностранные студенты

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Новый штамм коронавируса "Омикрон" в Орловскую область завезли иностранные студенты. Заразившиеся изолированы.

Об этом сообщает "Орловское информбюро". Студенты прибыли в Орел из Африки, ожидается, что в регион приедут и другие больные этим штаммом иностранцы, а также местные жители, вернувшиеся из-за границы. Орловская область ждет поставки ПЦР-тестов, способных определить каким именно штаммом ковида болен пациент.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом назвала Орловскую область в числе тех, где зафиксирован новый штамм ковида "омикрон". Ожидается, что из-за него заболеваемость снова может пойти в рост и нагрузка на больницы возрастет.