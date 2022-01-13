Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье13 января 2022 10:07

В Орловской области ожидается рост заболеваемости коронавирусом

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира
Сергей Силаев
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Орловскую область попал штамм «омикрон»

В Орловскую область попал штамм «омикрон»

Фото: Архив "КП"

В Орловской области на следующей неделе возможны подъемы по заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал Губернатор Орловской области во время прямого эфира в Instagram.

Ранее появилась информация, что в числе 13 регионов России, где начал распространяться новый штамм коронавируса «омикрон», есть и Орловская область.

– Через неделю-две возможны подъему по коронавирусной инфекции, – сказал Андрей Клычков.

Как уже сообщала «КП», новый штамм коронавируса "Омикрон" в Орловскую область завезли иностранные студенты. Заразившиеся изолированы.