В Орловской области ожидается рост заболеваемости коронавирусом

В Орловскую область попал штамм «омикрон»
Фото: Архив "КП"
В Орловской области на следующей неделе возможны подъемы по заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал Губернатор Орловской области во время прямого эфира в Instagram.
Ранее появилась информация, что в числе 13 регионов России, где начал распространяться новый штамм коронавируса «омикрон», есть и Орловская область.
– Через неделю-две возможны подъему по коронавирусной инфекции, – сказал Андрей Клычков.
Как уже сообщала «КП», новый штамм коронавируса "Омикрон" в Орловскую область завезли иностранные студенты. Заразившиеся изолированы.