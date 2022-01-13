В Орловской области ожидается рост заболеваемости коронавирусом

В Орловскую область попал штамм «омикрон» Фото: Архив "КП"

В Орловской области на следующей неделе возможны подъемы по заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал Губернатор Орловской области во время прямого эфира в Instagram.

Ранее появилась информация, что в числе 13 регионов России, где начал распространяться новый штамм коронавируса «омикрон», есть и Орловская область.

– Через неделю-две возможны подъему по коронавирусной инфекции, – сказал Андрей Клычков.

Как уже сообщала «КП», новый штамм коронавируса "Омикрон" в Орловскую область завезли иностранные студенты. Заразившиеся изолированы.