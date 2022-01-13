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В Орловской области частично отменили QR-коды. Их действие приостановлено до 28 февраля.

Решение, которое ранее озвучил губернатор Андрей Клычков, 13 января поддержал оперативный штаб по борьбе с covid-19. Отметим, что QR-коды все же будут спрашивать, но не везде.

- Действие QR-кодов на территории области приостановлено до 28 февраля 2022 года, за исключением проведения культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий, а также посещения гражданами учреждений культуры, кинотеатров, концертных залов, цирков, учреждений физической культуры и спорта, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.

Одновременно с этим, решением оперштаба продлен режим повышенной готовности и, соответственно, все связанные с коронавирусом ограничения. Продлится их действие, как минимум, до конца зимы 2022. И в это же время в Орловской области прогнозируется рост заболеваемости covid-19. Связано это с выявленными случаями Омикрон-штамма коронавируса.