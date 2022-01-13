Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 января 2022 12:46

Ограничения по коронавирусу в Орловской области продлены на февраль 2022

Масочный режим продолжается
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Орловской области продлены ограничения по коронавирусу

В Орловской области продлены ограничения по коронавирусу

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ограничения по коронавирусу в Орловской области продлятся, как минимум, до конца зимы. Решением оперативного штаба режим повышенной готовности в связи с covid-19 продлен до 28 февраля 2022 года включительно.

Решение о продлении ограничительных мер оперштаб принял 13 января. Сохраняется масочный режим и другие противоковидные меры, в частности, запрет на масштабные массовые мероприятия.

- Ограничительные мероприятия продлены в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, выявлением случаев заболевания омикрон-штаммом и высокими показателями заболеваемости гриппом и ОРВИ, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Накануне во время прямого эфира в соцсетях губернатор Андрей Клычков отметил, что прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом. Он связал это в том числе с пришедшим в регион штаммом "Омикрон".