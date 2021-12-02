Погибшему в урагане Тугеневскому дубу разрешили участвовать в конкурсе "Европейское дерево года"

Тургеневский дуб сможет поучаствовать в конкурсе "Европейское дерево года" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Тургеневский дуб из усадьбы Спасское-Лутовиново, погибший 30 ноября в урагане, сможет поучаствовать в конкурсе "Европейское дерево года". Организаторы дали шанс двухсотлетнему исполину побороться за победу.

После того, как высаженный Иваном Тургеневым дуб упал от порывов ветра, сотрудники Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы» проинформировали о гибели дерева своих европейских коллег и попросили разрешить дубу принять участие в конкурсе. И такое решение было принято.

- Я надеюсь, вы позаботитесь о том, чтобы дерево было заменено преемником, который вырастет до таких же великолепных размеров, как тургеневский дуб. К сожалению, историческая ценность этого дерева незаменима. Желаю вам всего наилучшего и удачи в замене потерянных деревьев из вашего музея, - отметил Йозеф Ярый, координатор европейского конкурса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Конкурс "Европейское дерево года" стартует в феврале. Проголосовать за Тургеневский дуб можно будет на официальном сайте конкурса.

Отметим, что память упавшего дерева будет увековечена.