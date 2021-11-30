В Орловской области ураган повалил двухсотлетний дуб, высаженный Тургеневым

Дуб, высаженный самим Иваном Тургеневым, не пережил ураган. Фото: пресс-служба музея-заповедника "Спасское-Лутовиново"

В последний день осени на Орловскую область обрушилась стихия. Населенные пункты в разных районах региона остались без света, ветер валил деревья и обрывал провода, скорость его достигала 30 м/с. Не устояла под напором стихии главная природная реликвия усадьбы Ивана Тургенева: в Спасском-Лутовиново упал двухсотлетний Тургеневский дуб.

Ураган пронесся по усадьбе днем 30 ноября. Порыв ветра буквально вырвал знаменитое дерево из земли, что хорошо видно на фото с места происшествия. До своего двухсотлетнего юбилея дуб, который в 2021 году победил в конкурсе "Лучшее дерево России", не дожил всего два года: его возраст насчитывал 198 лет. Есть версия, что высадил это дерево сам Иван Тургенев.

- Для всех, кто любит Спасское, для коллектива музея, для меня лично это невосполнимая утрата, которую пока трудно осознать. Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине. Постоять под его кроной и поклониться ему – по завету Тургенева — люди приезжали из самых дальних уголков России и мира, - поделился Сергей Ступин, директор музея-заповедника Тургенева "Спасское-Лутовиново".

В 2022 году Тургеневский дуб должен был участвовать в конкурсе "Европейское дерево года", он был внесен в реестр старовозрастных деревьев.

Сильный ветер прошелся мамаев и по старинному парку усадьбы: пострадали еще несколько елей, лип, ясеней и берез.