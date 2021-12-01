В Орловской области память погибшего от урагана Тургеневского дуба увековечат

Память Тургеневского дуба, ставшего жертвой урагана, увековечат. Фото: музей-заповедник Спасское-Лутовиново

В Орловской области увековечат память Тургеневского дуба, погибшего под натиском урагана 30 ноября. Почти двухсотлетний дуб, высаженный самим Иваном Тургеневым в усадьбе Спасское-Лутовиново, не выдержал удара стихии.

Новость о гибели дуба, который по праву считался одной из главных природных реликвий не только музея-заповедника, но и всей Орловской области, пришла накануне. Ураган пронесся по усадьбе днем, порыв ветра буквально вырвал знаменитое дерево из земли. До своего двухсотлетнего юбилея дуб, который в 2021 году победил в конкурсе "Лучшее дерево России", не дожил всего два года: его возраст насчитывал 198 лет.

- Для всех, кто любит Спасское, для коллектива музея, для меня лично это невосполнимая утрата, которую пока трудно осознать. Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине. Постоять под его кроной и поклониться ему – по завету Тургенева — люди приезжали из самых дальних уголков России и мира, - поделился Сергей Ступин, директор музея-заповедника Тургенева "Спасское-Лутовиново".

Губернатор Андрей Клычков предложил увековечить память знаменитого "земляка".

- Наша с вами задача найти решение, как увековечить память знаменитого Тургеневского дуба. В Музее-заповеднике сформировали фонд саженцев-потомков дуба. Некоторые деревья уже достигли 3-метровой высоты. Сохранился мощный ствол дерева… Придется искать способы, как нам обессмертить на века это символическое наследие и историческую реликвию, - обратился к орловцам глава региона.

Каждый житель Орловской области, да и других регионов страны, может высказать предложение: как увековечить память знаменитого дуба, видевшего самого мирового классика Ивана Тургенева.

В комментариях в социальных сетях орловцы уже высказали множество идей. Люди предлагают высадить дубовую аллею из всех имеющихся "деток" легендарного дерева, установить скульптуру, создать в музее посвященную дубу экспозицию, установить фрагмент ствола как памятник.