Большая партия вакцины "ЭпиВак" поступила в Орловскую область

Фото из инстаграма Андрея Клычкова

В Орловскую область 24 ноября поступила большая партия вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". По прививочным пунктам распределят 21 тысячу 600 доз препарата.

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем инстаграме. Это вторая большая поставка вакцины за два дня: накануне в регион привезли около 15 тысяч доз другой вакцины от ковида - "КовиВак". О наличии той или иной вакцины нужно уточнять у медиков в прививочном пункте.

В настоящее время за день в Орловской области прививается около 5 тысяч человек. Согласно данным оперативного штаба, первый укол сделало почти 350 тысяч жителей.