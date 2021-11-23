За день в Орловской области прививается около 5 тысяч человек

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В день в Орловской области прививку от коронавируса делает около пяти тысяч человек. Об этом рассказал и.о. главы депздрава Станислав Шувалов.

- Станислав Сергеевич также подчеркнул, что в настоящее время первоочередная задача – обеспечить в полном объеме оказание медицинской помощи, раздачу бесплатных лекарств, выполнение ПЦР-тестирования, своевременное направление на стационарные койки, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Записаться на прививку можно через портал Госуслуг, электронную регистратуру Орловской области, по единому телефону 122 или же можно прийти в прививочный пункт и сделать укол в порядке живой очереди, без записи.