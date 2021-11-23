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Общество23 ноября 2021 11:15

В Орловскую область завезли большую партию вакцины "КовиВак"

Почти 15 тысяч доз распределят между больницами региона
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из инстаграма Андрея Клычкова

Фото из инстаграма Андрея Клычкова

В Орловскую область завезли партию вакцины от коронавируса "КовиВак". Почти 15 тысяч доз распределят между больницами региона.

Об этом 23 ноября сообщил губернатор Андрей Клычков. Всего завезено 14 850 доз препарата, завтра его распределят по всем медучреждениям.

Как уже сообщала "КП", у жителей Орловской области теперь есть возможность ознакомиться со списком вакцин, которые есть в поликлиниках и больницах. В нем указано, какие именно есть препараты и какое количество. Посмотреть список можно здесь.