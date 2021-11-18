Объявлен в международный розыск и заочно заключен под стражу учредитель фирмы, ремонтировавшей Красный мост Орла

Сейчас стройка на Красном мосту заморожена Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Заочно арестован и объявлен в международный розыск учредитель компании ООО "Ремспецмост" - фирмы, ремонтировавшей Красный мост в Орле. Продлен и срок заключения под стражей генеральному директору компании, решением суда он останется под арестом еще на 3 месяца.

Об этом сообщает прокуратура Орловской области. Решение следователя о продлении заключения под стражей директора "Ремспецмоста" поддержала прокуратура и утвердил суд. Что касается учредителя фирмы, то он скрывается от следствия.

Напомним, в сентябре 2021 года было возбуждено уголовное дело о похищении 179 миллионов рублей при ремонте Красного моста. В начале ноября власти Орла в одностороннем порядке расторгли контракт на реконструкцию, работы на мосту заморожены. Нового подрядчика, который вместо белгородской фирмы приведет главную транспортную артерию областного центра в надлежащий вид, администрация города рассчитывает найти весной 2022 года.