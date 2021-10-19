В Орле будут искать нового подрядчика для реконструкции Красного моста Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле затянувшаяся реконструкция Красного моста пришла к логическому финалу. С подрядчиком, на которого заведено несколько уголовных дел, расторгают контракт и возвращают все выделенные средства. Об этом в прямом эфире в соцсетях 18 октября рассказал губернатор Андрей Клычков.

- Принято решение о возврате всех денежных средств, направленных подрядчику на ремонт Красного моста, по банковской гарантии. В сложившейся ситуации это самое оптимальное решение, все денежные средства будут возвращены, - заявил глава Орловской области.

По словам Андрея Клычкова, будут проведены новые торги по поиску подрядчика и работы по реконструкции моста будут завершены.

Напомним, перед тем, как на реконструкцию Красного моста в Орле был заключен контракт с «Ремспецмост» состоялись более десяти торгов. Большинство из них не состоялись из-за отсутствия заявок.

Согласно первоначальному плану реконструкцию работы должны были завершить в ноябре 2022 года.