Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 ноября 2021 12:05

Включат ли подрядчика Красного моста в Орла в "черный список" решит ФАС России

Обращение в антимонопольную службу РФ направило регуправление ведомства
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
ООО "Ремспецмост" ремонтировало Красный мост города Орла, однако со своими обязанностями фирма не справилась

ООО "Ремспецмост" ремонтировало Красный мост города Орла, однако со своими обязанностями фирма не справилась

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Включат ли подрядную компанию, ремонтировавшую Красный мост Орла, в "черный список" решит ФАС России. Обращение городской администрации по этому вопросу региональное управление ведомства перенаправило в Федеральную антимонопольную службу РФ.

Об этом сообщает пресс-служба УФАС России по Орловской области. Управлением капитального строительства в ведомство было подано обращение: чиновники горадминистрации просили включить ООО "Ремспецмост" в список недобросовестных подрядчиков.

- С учетом того, что начальная максимальная цена контракта составляла 1 496 764 974,15 рублей, Орловское УФАС направило Обращение для его рассмотрения в ФАС России, - пояснили в пресс-службе регуправления антимонопольной службы.

ООО "Ремспецмост" ремонтировало Красный мост города Орла, однако со своими обязанностями фирма не справилась. Оказалось, что организация использовала поддельные документы, для того,чтоб взять подряд на ремонт. В дальнейшем пропало 179 миллионов рублей. Так стройка обросла уголовными делами, а контракт был расторгнут. В настоящее время реконструкция заморожена, проект необходимо переделывать. Возобновятся работы не раньше весны 2022 года.