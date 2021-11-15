Включат ли подрядчика Красного моста в Орла в "черный список" решит ФАС России

ООО "Ремспецмост" ремонтировало Красный мост города Орла, однако со своими обязанностями фирма не справилась Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Включат ли подрядную компанию, ремонтировавшую Красный мост Орла, в "черный список" решит ФАС России. Обращение городской администрации по этому вопросу региональное управление ведомства перенаправило в Федеральную антимонопольную службу РФ.

Об этом сообщает пресс-служба УФАС России по Орловской области. Управлением капитального строительства в ведомство было подано обращение: чиновники горадминистрации просили включить ООО "Ремспецмост" в список недобросовестных подрядчиков.

- С учетом того, что начальная максимальная цена контракта составляла 1 496 764 974,15 рублей, Орловское УФАС направило Обращение для его рассмотрения в ФАС России, - пояснили в пресс-службе регуправления антимонопольной службы.

ООО "Ремспецмост" ремонтировало Красный мост города Орла, однако со своими обязанностями фирма не справилась. Оказалось, что организация использовала поддельные документы, для того,чтоб взять подряд на ремонт. В дальнейшем пропало 179 миллионов рублей. Так стройка обросла уголовными делами, а контракт был расторгнут. В настоящее время реконструкция заморожена, проект необходимо переделывать. Возобновятся работы не раньше весны 2022 года.