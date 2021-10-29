Ремонт Красного моста Орла возобновится не раньше весны 2022 года

Ремонт Красного моста откладывается на неопределенный срок Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жителям Орла возобновления ремонта Красного моста стоит ждать не раньше апреля-мая 2022 года. Об этом сообщил мэр Юрий Парахин.

После того, как на директора компании-подрядчика завели уголовное дело, контракт со строительной фирмой ООО "Ремспецмост" расторгли. При этом выданный аванс в размере 170 миллионов рублей, судя по материалам следствия, подрядчик успел использовать в своих целях. Город требует вернуть эти деньги.

- На прошлой неделе мы направили в адрес банка-гаранта требование о вскрытии банковской гарантии на 11,2 млн рублей за неисполнение обязательств по контракту. Сегодня все востребованные с подрядчика средства поступили на счет города, - сообщил Парахин.

Однако удастся ли вернуть сумму превышающую 150 млн рублей - неясно. По словам мэра, теперь предстоит переработать проект, а заодно и смету: цены на стройматериалы выросли.

Отставание по срокам, таким образом, достигнет практически года. Власти надеются после заключения нового контракта на ремонт наверстать упущенное.

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