Спектакли в театрах Орла отменены до 30 ноября

Спектакли отменены до 30 ноября Фото: Ольга СУПОНЕВА

Спектакли в театрах Орла отменили до 30 ноября. Ранее вход для зрителей закрыли до 15 числа, однако указом губернатора этот срок продлен.

Деньги за уже купленные билеты театры вернут зрителям.

- Убедительно просим вас обратить внимание на то, посещение спектаклей и мероприятий театра с момента начала его работы, будет возможно только по предъявлению: QR-код вакцинации или справки о медицинском отводе (при наличии паспорта, или документа, удостоверяющего личность), - обратились к жителям и гостям региона в Орловском государственном драмтеатре им. Тургенева.

Также до 30 ноября указом губернатора продлен запрет на проведение массовых мероприятий.