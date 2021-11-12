Спектакли в театрах Орла отменены до 30 ноября

Спектакли отменены до 30 ноября
Фото: Ольга СУПОНЕВА
Спектакли в театрах Орла отменили до 30 ноября. Ранее вход для зрителей закрыли до 15 числа, однако указом губернатора этот срок продлен.
Деньги за уже купленные билеты театры вернут зрителям.
- Убедительно просим вас обратить внимание на то, посещение спектаклей и мероприятий театра с момента начала его работы, будет возможно только по предъявлению: QR-код вакцинации или справки о медицинском отводе (при наличии паспорта, или документа, удостоверяющего личность), - обратились к жителям и гостям региона в Орловском государственном драмтеатре им. Тургенева.
Также до 30 ноября указом губернатора продлен запрет на проведение массовых мероприятий.